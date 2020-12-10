Убытки "Укртрансгаза" достигли 15,6 миллиарда - отчетность госкомпании

За девять месяцев 2020 года государственная компания "Укртрансгаз" показала 15,6 миллиарда гривен убытков.

Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности госкомпании.

Как отмечается в документе, чистый убыток "Укртрансгаза" за январь-сентябрь 2020 года составляет 15,6 млрд грн (до налогообложения - 18,6 млрд грн).

За аналогичный период 2019 года госкомпания также продемонстрировала отрицательный результат - 13,8 млрд грн чистого убытка. За последние два года деятельность "Укртрансгаза" также является убыточной, в частности: чистый убыток в 2018 году составил 32,63 млрд грн, 2019 год - 23,59 млрд гривен.

Недавно Государственная аудиторская служба провела аудит деятельности "УТГ" за период с октября 2018 до конца 2019 года.

По данным документа, который есть в распоряжении ЭП, Госаудитслужба обнаружила в госкомпании финансовых нарушений, которые привели к потерям - на сумму 193,4 миллиона гривен.

Кроме этого, аудиторы отмечают выявленные рисковые операции и факты сомнительных управленческих решений, "которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов" - на сумму 203,33 млрд грн.

В акте ревизии Госаудитслужбы отмечаются следующие моменты: неправомерное обесценения объектов государственного имущества - на 70,27 млрд грн, не отражение в основных средствах стоимости буферного газа (8,44 млрд куб м на сумму 28,9 млрд грн), "который является государственной собственностью", ненадлежащая претензионно-исковая работа с должниками (возможные потери - более 100 млн грн).

С актом ревизии и письмом Госаудитслужбы на имя премьер-министра о результатах аудита можно ознакомиться ниже.

Письмо на премьер-министра

Акт ревизии Госаудитслужбы

Ранее сообщалось, что хозсуд Киева утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

Перед этим правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение соответствующего мирового соглашения.

По условиям "мирового" соглашения, "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.

Также, ранее сообщалось, что за девять месяцев 2020 убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривен, в то время как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 миллиарда гривен прибыли.

В октябре Экономическая правда публиковала засекреченные материалы аудита Нафтогаза, свидетельствующие о нарушениях в работе "Нафтогаза" на 226 млрд гривен, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд гривен.

Читайте подробнее в статье Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

О том самом аудите Нафтогаза: "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание

Справка. АО "Укртрансгаз" входит в состав Группы Нафтогаз. Обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации магистральных газопроводов и объектов на них. Компания владеет 12 подземными газохранилищами, расположенными по всей Украине. Их общая вместимость составляет 31 млрд куб. м, что соизмеримо с объемами ПХГ Италии, Франции, Венгрии и Австрии вместе взятыми. До 1 января 2020 года АО "Укртрансгаз" также управляло украинской газотранспортной системой. Однако после завершения анбандлинга эту функцию осуществляет независимый Оператор ГТС Украины.

Экономическая правда