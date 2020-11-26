Официально: "Нафтогаз" получил 17 миллиардов убытка за 9 месяцев

За девять месяцев 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривень, в то время как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 миллиарда гривень прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

За третий квартал 2020 года убыток НАК составил 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года. Отмечается, что финрезультаты не учитывают прекращенной деятельности.

В "Нафтогазе" добавляют, что в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом на результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличения объемов продажи газа. Всего за 9 месяцев причинами убытков называют "меньший спрос и более низкие цены на газ".

Еще одной причиной убытков государственный гигант называет долг посредников, поставляющих газ.

"Платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале", – говорится в сообщении.

За девять месяцев было добыто 10,7 млрд куб м и реализовано 12 млрд куб м природного газа.

Капитальные расходы за первые три квартала 2020 года составили 11,8 млрд грн, что ниже общего объема в 20 млрд грн, запланированного на 2020 год.

Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала.

Общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн.

39,6 млрд грн дивидендов за 2019 года было уплачено в государственный бюджет этого года, а 8,5 млрд грн - предоплачено в конце 2019 года, что вместе составило 95% чистой прибыли НАК за 2019 год.

Напоминаем:

Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко со ссылкой на свои источники сообщал, что за 9 месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 18,7 миллиарда гривень убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривень.

По данным Минфина, ближайшие четыре года убытки государственной Группы "Нафтогаз" превысят 21 миллиард гривень.

Экономическая правда



