Новости 1 декабря: отсрочка кассовых аппаратов, УЗ, независимость Нацбанка

Об отсрочке кассовых аппаратов. Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Об УЗ. ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

О независимости Нацбанка. В ЕС заявили, что сохраняют опасения по поводу независимости НБУ несмотря на преемственность политики регулятора.

Об обязательствах Госказначейства. За последнюю неделю неоплаченные финансовые обязательства казначейства выросли более чем 5 миллиардов и составляют почти 15 миллиардов, заявил экс-заместитель министра экономики Павел Кухта.

О прожиточном минимуме и пенсии. С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум и размер минимальной пенсии.

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