Неоплаченные обязательства Госказначейства составляют 15 миллиардов - экс-глава Минэкономики

За последнюю неделю неоплаченные финансовые обязательства казначейства выросли более чем 5 миллиардов и составляют почти 15 миллиардов.

Об этом сообщает экс-заместитель Министра экономики Павел Кухта.

"По состоянию на сегодня, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства Казначейства составляют почти 15 млрд. Из них 6,5 миллиардов - по защищенным статьям расходов, 8,5 миллиардов - по незащищенным статьям", - пишет Кухта.

На прошлой неделе неоплаченных обязательств было на 9,4 миллиарда, до того - 7 миллиардов.

Он также отмечает, что "в конце 2019 года, когда тоже были проблемы с бюджетом, недельный показатель неоплаченных обязательств не превышал 5,2 миллиарда", в этом году только дважды показатель приближался к 6 миллиардов.

По словам эксперта внутри органов власти также жалобы по неуплате по счетам, в том числе командировках и больничных.

Смягчение ситуации Кухта видит в привлечении средств: "Понятно, что единственный нормальный выход - быстро выполнить условия МВФ и привлечь средства в виде заимствований. Это, по крайней мере, снизило бы масштаб бюджетного кризиса и позволило бы без проблем профинансировать программу поддержки экономики во время локдауну, который уже начали анонсировать ".

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Напомним:

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь защищены расходы профинансировали на 94%, незащищенные - на 60%. Но говорить о полном прекращении последних оснований нет.