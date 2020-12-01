Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП
Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Рада рассмотрела по процедуре ad-hoc и поддержала доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке обязательных кассовых аппаратов (РРО или прро) для ФЛП.
"За" проголосовало 319 депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 4. В парламенте договорились поддержать законопроект всеми фракциями.
Комментарий Ярослава Железняка, заместителя председателя Налогового комитета, во время выступления:
"Больше чем 3 недели мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием Верховной Рады в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь - большинство бизнес их не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию ".
В частности, законопроектом вводятся:
- перенос фискализации ФЛП 2-4 групп до 1 января 2022;
- отмена кэшбека;
- уменьшение списка рисковых видов деятельности;
- привязка всех лимитов к ставке минимальной заработной платы, в том числе лимита фискализации.
"Это был компромисс. Мы отменяем большое количество штрафов, наиболее смущали предпринимателей и, напоминаю: мораторий на проверки до конца карантина никто отменять не будет. Я понимаю, что этот текст может не нравиться. Мне он тоже не нравится, но это компромиссом ", - подчеркнул Железняк.
Компромиссность законопроекту подчеркнули во всех фракциях.
Напомним:
Ранее Верховная Рада не приняла законопроект Даниила Гетманцева №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
Экономическая правда
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