В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум и размер минимальной пенсии.

Соответствующие нормы содержатся в статье 7 закона о государственном бюджете на 2020 год.

Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривень, с 1 июля - 2118 гривень, с 1 декабря - 2189 гривень.

В связи с повышением прожиточного минимума, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 грн до 1769 гривень. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:

для детей до 6 лет – 1921 гривня;

для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривень;

для трудоспособных лиц - 2270 гривень;

для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривень.

Напоминаем:

Согласно проекту госбюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Экономическая правда