В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия
С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум и размер минимальной пенсии.
Соответствующие нормы содержатся в статье 7 закона о государственном бюджете на 2020 год.
Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривень, с 1 июля - 2118 гривень, с 1 декабря - 2189 гривень.
В связи с повышением прожиточного минимума, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 грн до 1769 гривень. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:
для детей до 6 лет – 1921 гривня;
для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривень;
для трудоспособных лиц - 2270 гривень;
для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривень.
Напоминаем:
Согласно проекту госбюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.
При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.
Экономическая правда
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