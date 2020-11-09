Закрытие межбанка: гривна ослабла к доллару

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,1 - 28,12 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,1 - 28,12 гривни;

Евро - 33,35 - 33,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 – 28,33 гривни. Евро покупают по 33,14 гривни, продают по 33,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,34 гривни, евро - 33,27 - 33,42 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 28,14 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.

6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.

Экономическая правда