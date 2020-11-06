Офіційний курс: гривня зміцніла
П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:33
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 28,14 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,42 грн (на 6 листопада - 33,58 гривні).
Нагадуємо:
6 листопада Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 28,36 гривні.
Економічна правда
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