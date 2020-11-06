Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,12 - 28,15 гривні;

Євро – 33,33 - 33,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,08 – 28,35 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,34 гривні, євро - 33,30 - 33,40 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,36 гривні.

6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,22 гривні.

Економічна правда