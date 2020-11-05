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Скичко о деньгах из COVID-фонда на дороги: Не могу сказать, что это была ошибка

Четверг, 5 ноября 2020, 18:15
 

Член транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко заявил, что не считает ошибкой передачу денег из Covid-фонда на "Большую стройку", поскольку Минздрав уверяет в обеспечении необходимыми средствами защиты.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

В частности, на вопрос, не считает ли он ошибкой передачу денег на дороги из COVID-фонда, Скичко ответил:

"Сегодня Министерство здравоохранения уверяет, что все обеспечены необходимыми средствами защиты, кислородом, ИВЛ аппаратами, поэтому я не могу сказать, что это была ошибка. Будем надеяться, что так и будет".

"Относительно распределения средств, то штраф, полученный от "Газпрома", изначально планировалось направить на ремонт дорог. "Нафтогаз" перечислил эти средства в бюджет, а после секвестра они оказались в Covid-фонде. Уже оттуда 35 миллиардов вернули на ремонт дорог . То есть целевое назначение средств здесь не менялось", - добавил он.

Читайте подробнее в интервью: "Слуга народа" и экс-шоумен Александр Скичко: Про Юрушева, тайную команду и "поверхностных" иностранцев из УЗ

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

Читайте также: Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств

Экономическая правда

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дороги деньги

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