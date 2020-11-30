Разумков: На этой неделе законопроект о бюджете-2021 не будут рассматривать
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе в зале заседаний не будут рассматривать, поскольку нардепм нужно время, чтобы с ним ознакомиться.
Об этом он сказал на согласительном совете, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы его будем рассматривать или следующей пленарной неделе, или, если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть его поддержку и возможность его принятия", - пояснил Разумков.
Он напомнил, что Кабмин подал проект госбюджета на следующий год поздно - только в прошлую пятницу.
"Он поступил только в прошлую пятницу, хотя должен был гораздо раньше. Согласно действующему законодательству, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом. Подробно изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или внесении замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем", - добавил спикер Рады.
Для ознакомления, согласно закону, депутатам предоставляется 10 дней.
Напомним:
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании.
Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.
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