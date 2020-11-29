Новости выходных: бюджет на 2021 год и возобновление строительства Северного потока 2

О бюджете. Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании.

О встрече депутатов с членами правительства. На встрече обсуждались законы о РРО, НАБУ, а также бюджет на 2021.

О падении экономики. Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что падение экономики 2020 года не должно быть более 5%.

О Северном потоке 2. Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели остановленное год назад строительство морской магистрали. Пока речь идет о достройке небольшого участка в немецких водах.

О помощи США. В посольстве США рассказали, на какую сумму предоставили финансовую помощь Украине с 2014 года.