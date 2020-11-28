Бюджет, законы про ФЛП и поддержку бизнеса: нардеп рассказал подробности встречи депутатов и правительства

На встрече депутатов и правительства обсуждались законы про РРО, НАБУ, а также бюджет на 2021 год.

Об этом расскзал первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По бюджету Железняк написал, что на следующей неделе его не будет. А будет внеочередная сессия после 7 декабря.

Закон про НАБУ, который является условием МВФ также на следующей неделе не будет рассматриваться. "Должны пройти сроки на изучение закона", - написал нардеп.

Также он отметил, что законы про поддержку бизнеса фракции изучают, "но рассматривается вариант провести ad hoc (быстрее, чем за неделю)".

А касательно урегулирования ситуации с РРО для ФЛП Железняк написал, что ситуация пока без потенциала.

"очередная попытка что-то решить с ФОПами. Но выглядит так, что потенциала тут нет. В общем договорились договариваться…", - резюмировал он