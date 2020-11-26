Профсоюз "Антонова" намерен судиться из-за создания наблюдательного совета

Профсоюз на ГП "Антонов", что входит в концерн "Укроборонпрома", выступает против создания наблюдательного совета и планирует обратиться в суд.

Об этом сообщает Укринформ.

Председатель профкома профсоюза авиастроителей Украины на госпредприятии "Антонов" Виктор Гуска заявил, что создание наблюдательного совета содержит "очень много нарушений действующего законодательства Украины". По его словам, это решение не обсуждалось с трудовым коллективом предприятия.

В профсоюзе указывают на то, что по закону наблюдательные советы не создаются на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Новый устав, по словам Гуски, затрудняет деятельность ГП, ведь требует согласования любых действий в отношении производства или закупок с наблюдательным советом "Антонова" и последующего утверждения "Укроборонпромом".

Напомним:

Накануне профильные ассоциации попросили передать госпредприятие "Антонов" и другие авиапредприятия из сферы управления Укроборонпрома к сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Причиной было изменение формы управления на "Укроборонпроме".

Кроме министра, ни один работник Минстратегпрому пока не имеет необходимого доступа к гостайне, а штат ведомства до сих пор набирается.

Также, в ноябре Ernst & Young France провела криминалистический аудит государственного авиапредприятия "Антонов" и представила свои рекомендации, одна из которых касается создания Наблюдательного совета.