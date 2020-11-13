Ernst & Young провів аудит "Антонова" 

Ernst & Young France провела криміналістичний аудит державного авіапідприємства "Антонов" та презентувала свої рекомендації. Йдеться і про створення Наглядової ради.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Як зазначають в "Укроборонпромі", проект складався з декількох фаз. Вивчалась специфіка роботи та комерційних угод підприємства, аналізувались дані та ключові процеси системи контролю. Результатом став звіт про результати дослідження.

Також аудитор проводив розслідування можливих випадків конфлікту інтересів та зловживань.

Результати будуть надані НАБУ та СБУ для подальшого розслідування.

Серед рекомендацій - створення Наглядової ради, підрозділу внутрішнього аудиту, комплаєнс-офісу та запровадження трирівневої системи ліній захисту.

Нагадаємо:

На початку листопада у ДП "Антонов" з’явився новий очільник.

Пізніше профільні асоціації виступили проти створення Наглядової ради "Антонова" та попросили передати ДП та інші авіапідприємства "Укроборонпрому" до сфери управління Мінстратегпром.

Пізніше з’ясувалося, що в Мінстратегпром жоден працівник доки не має необхідного доступу до держтаємниці, окрім його очільника, а штат досі на стадії формування.