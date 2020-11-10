Профільні асоціації просять забрати "Антонов" в Укроборонпрому і віддати уряду

Асоціація "Укравіапром", Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості та Профспілка авіабудівників просять передати держпідприємство "Антонов" та інші підприємства авіабудування із сфери управління Укроборонпрому до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це йдеться у офіційному зверненні організацій.

"4 листопада 2020 року відбулася чергова зміна керівництва на підприємстві. Крім того, державним концерном "Укроборонпром" нині вживаються термінові заходи щодо зміни форми управління та створення наглядової ради цього підприємства", - йдеться у повідомленні.

"Відповідно до Закону "Про управління об’єктами державної власності" особливості утворення та організації діяльності наглядових рад підприємств оборонно-промислового комплексу визначаються Законом "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", який у даному випадку є спеціальним законом", - додають автори звернення.

Проте, як зазначається, вказаний спеціальний закон не містить жодної норми стосовно наглядових рад державних унітарних підприємств ОПК, які є учасниками "Укроборонпрому".

"Таким чином, законодавчих підстав для вжиття Концерном заходів щодо створення наглядової ради ДП "Антонов" немає. Відсутні також підстави і для зміни статуту підприємства в цій частині", - заявили організації.

"Потрібно невідкладно скасувати рішення Концерну щодо створення наглядової ради ДП "Антонов" як таке, що немає законних підстав та вжити заходів щодо передачі ДП "Антонов" та інших підприємств авіабудування із сфери управління Концерну до сфери управління Мінстратегпрому", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Олександр Лось, який очолював "Антонов" з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням, яку "Укроборонпром" прийняв 4 листопада.

Новим в.о. гендиректора ДП "Антонов" став Сергій Бичков, який раніше обіймав посаду віце-президента – виконавчого директора держпідприємства.

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Економічна правда