Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"

Кабмин принял проект постановления об одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка "пакет малыша" - документ приняли с однодневной доработкой.

Соответствующий документ приняли на заседании 25 ноября.

Согласно постановлению, детям, рожденным начиная с 24 октября 2020 и до 1 июля 2021 года включительно, должны быть предоставлены в течение 30 дней с момента рождения "пакет малыша".

В случае повреждения или недоукомплектования пакета необходимо в течение 3 дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделений по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения течение 30 дней "пакете малыша" по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 30 сентября прийняла в целом законопроект №3006а "О внесении изменений в ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми", который предусматривает предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натуального.

Недавно правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакет малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Накануне руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.

Заместитель министра социальной политики Евгений Котик сказал, что деньги, которые родители получают вместо "пакета малыша" они смогут потратить только по назначению.

Детский фонд ООН призывает правительство сохранить "пакеты малыша", недавно заменили денежными выплатами.В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.