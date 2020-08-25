В Раде выступили против монетизации "пакете малыша"

72 народных депутата подали законопроект, запрещающий выдавать "пакеты малыша" роженицам в денежном эквиваленте вместо натуального.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Депутаты считают, что на монетизацию "пакета" невозможно приобрести такое же количество товаров аналогичного качества.

"За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

..аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", - пишет Кравчук.

Также Кравчук приводит данные опроса ЮНИСЕФ, согласно которым положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми.

Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

"Как заместитель председателя профильного Комитета гарантирую, что после окончания срока внесения альтернативных законопроектов, мы быстрее рассмотрим 3006 с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены пакетами малыша", - резюмирует Кравчук.

Напомним:

Недавно правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо "пакет малыша" родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Накануне руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.

Заместитель министра социальной политики Евгений Котик сказал, что деньги, которые родители получают вместо "пакета малыша" они смогут потратить только по назначению.

Детский фонд ООН призывает правительство сохранить "пакеты малыша", недавно заменили денежными выплатами.В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.