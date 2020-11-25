Шмыгаль о законопроектах по поддержке бизнеса: Рассчитываем на поддержку Рады

Правительство готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники, в Кабмине подготовили законопроекты о поддержке бизнеса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Вчера президент Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если будет усилен карантин. Подчеркиваю, мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники.

Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин "выходного дня". Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения", - сказал он.

По словам Шмыгаля, по данным операторов мобильной связи такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной.

"Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости.

Результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших начало декабря. Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по количеству занятых койкомест и по количеству заболевших", - добавил глава правительства.

"О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать.

Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также отметил, что правительство готовит законопроекты о поддержке бизнеса, "ведь негативные экономические последствия для бизнесов, которые будут вынуждены прекратить свою деятельность в случае усиления карантина, неизбежны".

"Правительство по инициативе президента уже разработало соответствующие программы поддержки и готово к работе с парламентом, чтобы они заработали в полной мере. Рассчитываю на то, что уже скоро Рада поддержит эти законопроекты.

Что именно предлагается? Это помощь ФОПам и наемным работникам, чья сфера деятельности может попасть под закрытие из-за возможного усиления карантина. Работники и ФОПы смогут получить помощь в размере 8 тыс грн. Программой в случае усиления карантина сможет воспользоваться более 1 млн украинсцев, а общий объем по этому направлению - около 10 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, предусмотрена программа сохранения рабочих мест - работодатели смогут получить до 8 тыс грн одноразовой помощи на каждого работника, рабочее время которого будет сокращено вследствие усиления карантинных ограничений.

Также предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это - почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс юридических лиц.

Кроме этого, уже сегодня примут решение о продлении выплат материальной помощи ФОПам, имеющих детей до 10 лет.

"Примерно по 2 тыс грн на каждого ребенка будет выплачено. Все заявки, поданные в мае-августе по этой программе, будут продолжены автоматически. Общее финансирование по этой программе до конца года составит 1 млрд грн", - добавил премьер.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Совет ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс грн.

Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Экономическая правда