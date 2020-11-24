Помощь бизнесу хотят финансировать из ковидного фонда

Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.

Устенко отметил, что все анонсированные программы поддержки были обсуждены с Министром финансов и, при условии поддержки, будут профинансированы.

По словам советника президента законопроект о новом пакете помощи бизнеса предусматривает дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

Анонсированные меры частично касаются и карантина выходного дня, а по сроку охватывает "как период этого года, так, возможно, и в следующем".

Устенко также прокомментировал финансирование расходов Госказначейства. По его словам, "традиционно такая ситуация происходила и раньше, однако не в середине ноября, а в декабре".

Он отметил, что Минфин уже "активно работает в этом направлении".

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Совет ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс . грн.