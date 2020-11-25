"Кассовых аппаратов в смартфоне" зарегистрировали уже более 53 тысяч

С начала августа 3 тысячи предпринимателей начали использовать 53,3 тысячи программных кассовых аппаратов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

С 1 августа предприниматели получили возможность использовать программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) как первый этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Так, при помощи приложения на смартфон или планшет, все расчеты регистрируются в системе, а на смену бумажным чекам приходят электронные.

С тех пор количество фискализированных в сутки чеков возросло до 1 миллиона и продолжает увеличиваться.

Сейчас около 3 тысяч предпринимателей начали использовать более 53 тысяч ПРРО, которые фискализировали 7 миллионов чеков.

Большинство пользователей программных кассовых аппаратов - ФОПы, составляющие 82%. Еще 18% - юрлица, из них 7% - финансовые компании.

Около 90% зарегистрированных ПРРО применяются финансовыми компаниями, около 2,6% - субъектами в сфере торговли, еще 7,4% - в сфере туруслуг, технического обслуживания, парикмахерских, медицинских и стоматологических услуг и ресторанного бизнеса.

"Такие статистические данные, которые мы имеем почти за четыре месяца работы ПРРО, свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои реальные доходы", говорят в Минфине.

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Напомним:

1 января 2021 начнется второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Так, РРО или ПРОО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

1 апреля 2021 начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.

4 ноября 2020 Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.

Экономическая правда