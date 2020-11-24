Все разделы
Укр / Рус

Зеленский: Налоговый долг 4 миллионов украинцев до 3 тысяч гривень аннулируют

Вторник, 24 ноября 2020, 15:20
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что почти 4 млн украинцам, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг аннулируют.

Об этом он рассказал в своем блоге.

"Погашение налогового долга. Почти 4 млн граждан, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг будет аннулирован", - сказал президент.

Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Читайте также: Убийство выходного дня. Как экономика и бизнес отреагируют на новый карантин

Напомним: 

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский налоги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы 24 ноября 2020, 15:00
Президент ЕБА: С марта политика Офиса Зеленского пошла в обратном направлении 20 ноября 2020, 09:30
Зеленский ответил на петицию о растаможке "евроблях" 19 ноября 2020, 12:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!