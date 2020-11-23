Шмыгаль на совещании у Зеленского: Государство поддержит предпринимателей

Минэкономики уже на этой неделе должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина.

Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

В частности, Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства имеет доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что почти 28 тысяч пациентов сейчас находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауну. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост.

Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - заявил Зеленский.

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Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда