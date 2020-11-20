"Укроборонпром" о конфликте с Минстратегпромом: Мы хотим честных правил игры

В "Укроборонпроме" заявили, что выступают за существование Минстратегпрома, но против вмешательства в деятельность госконцерна и хотят "честных правил игры".

Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы за системный подход, мы против ручного управления. Мы хотим сказать, что 36% мы занимаем в общем объеме государственного оборонного заказа. Реформа "Укроборонпрома" не равно реформе всего оборонно-промышленного комплекса, мы ее часть", - сказал Фоменко.

Он добавил, что за последние несколько недель в адрес госконцерна проводилась информполитика "черного пиара" с обвинениями в нарушении закона и непрофессионализме.

"Мы не позволим никому нас оскорблять и унижать. Никто лучше нас не знает тех процессов, которые происходят на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул и.о. гендиректора.

По словам Фоменко, руководство госконцерна выступает за существование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, поскольку этот орган является очень важным для страны и ряда других предприятий отрасли.

"Мы за то, чтобы был орган, который определяет политику в сфере ОПК. Но мы против вмешательства в нашу деятельность, мы знаем лучше, что и как должно происходить", - добавил он.

И.о. гендиректора также подчеркнул, что госконцерн хочет "честных, открытых и публичных правил игры, чтобы нас понимали и принимали как надежных, достойных и ответственных за качество партнеров".

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Напомним:

В "Укроборонпроме" заявили, что обеспокоены свертыванием реформы оборонно-промышленного комплекса Украины и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Минстратегпроме заявили, что удивлены "демаршем" руководства "Укроборонпрома" и "попыткой позиционироваться, как эксклюзивный "политический игрок", который имеет исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития стратегической отрасли и давать оценку органам госвласти".

Министерству стратегических отраслей промышленности могут перейти ряд авиапредприятий концерна "Укроборонпром", в частности - "Антонов". Кроме министра, ни один работник пока не имеет необходимого доступа к гостайне, а штат еще набирается.