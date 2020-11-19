В Минстратегпроме ответили на обвинения "Укроборонпрома": Удивлены "демаршем"

В Минстратегпромие заявили, что удивлены "демаршем" руководства "Укроборонпрома" и "попыткой позиционироваться, как эксклюзивный "политический игрок", который имеет исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития стратегической отрасли и давать оценку органам госвласти".

Об этом заявили в министерстве в ответ на заявление "Укроборонпрома" о сворачивании реформы ОПК и вмешательства в деятельность.

"Задача реформирования и создания действенной, эффективной модели функционирования оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях войны с российским агрессором - вопрос чрезвычайной государственной важности и не может быть предметом для экспериментальных упражнений специалистов по "общему реформированию", для которых не имеет значения, что именно "реформировать".

Публичное вмешательство в не подлежащую компетенции субъекта хозяйствования сферу - государственную военно-промышленную политику, не может расцениваться иначе как попытка сорвать реализацию задач, определенных президентом Украины и закрепленных действующим законодательством", - добавили в ведомстве.

В Минстратегпроме, комментируя заявление "Укроборонпрома", также заявили о "некомпетентности и неосведомленности авторов текста по конкретной деятельности, осуществляемой руководством министерства".

"Возможно, им неизвестно о продолжающейся в течение последних нескольких месяцев совместной работе представителей Минстратегпрома, комитетов Верховной Рады Украины и концерна, направленную на совершенствование существующей законодательной базы, разработку новых нормативно-правовых актов, необходимых для реформирования оборонно-промышленного комплекса", - отметили в министерстве.

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Напомним:

В "Укроборонпроме" заявили, что обеспокоены свертыванием реформы оборонно-промышленного комплекса Украины и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министерству стратегических отраслей промышленности могут перейти ряд авиапредприятий концерна "Укроборонпром", в частности - "Антонов". Кроме министра, ни один работник пока не имеет необходимого доступа к гостайне, а штат еще набирается.

Экономическая правда