Правительство планирует передать авиапредприятия "оборонки" министерству, которое не имеет допуска к тайне - StateWatch

Министерству стратегических отраслей промышленности могут перейти ряд авиапредприятий концерна "Укроборонпром", в частности - "Антонов". Кроме министра, ни один работник пока не имеет необходимого доступа к гостайне, а штат еще набирается.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на проект постановления Кабмина и результаты собственного мониторинга деятельности Минстратегпрома.

По словам организации, Минстратегпром находится в процессе формирования штата и не способен обеспечить контроль над авиационными предприятиями.

"Авиапредприятия являются исполнителями государственного оборонного заказа под грифом "секретно ". При этом допуск к гостайне имеющийся только у министра Олега Уруского. А штат министерства только формируется ", - прокомментировал проект постановления председатель StateWatch Глеб Каневский.

В постановлении Кабмина о передаче отмечается, что "необходимость вывода части предприятий самолетостроительной отрасли из состава государственного концерна "Укроборонпром" возникла с целью последующего создания на их основе соответствующего отраслевого холдинга".

Напомним:

7 сентября Кабмин принял проект постановления, которым законодательно регулируются основные задачи деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Накануне профильные ассоциации попросили передать госпредприятие "Антонов" и другие авиапредприятия из сферы управления Укроборонпрома к сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.