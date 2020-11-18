В "Укроборонпроме" заявили о сворачивании реформы ОПК и вмешательстве со стороны Минстратегпрома

В "Укроборонпроме" заявили, что обеспокоены свертыванием реформы оборонно-промышленного комплекса Украины и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в позиции госконцерна.

"Год назад новая команда получила мандат доверия от президента Владимира Зеленского по стабилизации работы ГК "Укроборонпром" и подготовки стратегии реформирования концерна.

За этот год, несмотря на все осложнения, связанные с пандемией, мы выполнили все обязательства по действующим контрактам, удержали финансовые показатели концерна на докризисном уровне, не допустили ни одного непрозрачного кадрового назначения, а правоохранительные органы не нарушили ни одного уголовного производства в отношении членов новой команды", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стратегия реформирования "Укроборонпрома" получила "всестороннюю поддержку" со стороны президента, Верховной Рады, премьера, СНБО и международных партнеров, а в июне зарегистрировали соответствующий законопроект.

В "Укроборонпроме" добавили, что в июле создали Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, руководство которого приняло на себя обязательство не вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных компаний.

"Министерство публично поддержало концепцию реформирования, предложенную концерном, и подробно ознакомилось со всеми стратегическими документами по реформе Укроборонпрома.

Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом", - подчеркнули в "Укроборонпроме".

В госконцерне заявили, что, в частности:

не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса;

не утверждена Политика собственности концерна, которая на момент основания нового Министерства была разработана и согласована соответствующими органами государственной власти;

по настоянию Министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, при этом в течение четырех месяцев министерство не предоставило никаких альтернативных предложений или системных замечаний к законопроектам, предложенных народными депутатами Украины;

не начата работа по подготовке ключевых нормативно-правовых актов, необходимых для имплементации нового Закона "Об оборонных закупках", который должен вступить в силу с 1 января 2021 года, что может угрожать остановкой всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд ВСУ и других заказчиков;

нерассмотренными остаются неоднократные обращения концерна по решению ключевых проблем производителей в вопросе ценообразования, государственных гарантий, казначейских счетов и тому подобное;

не решается критическая ситуация с выполнением Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии и т.д.

"Кроме того, вопреки нормам действующего законодательства и с нарушением стандартов управления государственной собственностью, с первого дня работы Министерство вмешивается в деятельность концерна "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных настояний.

В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ОАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области и т.д.. Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию", - отметили в "Укроборонпроме".

"Важно подчеркнуть, что в соответствии с действующим законодательством и Уставом Укроборонпрома, функцию собственника по отношению к концерну может осуществлять только Кабинет Министров Украины через соответствующий надзор и контроль со стороны наблюдательного совета.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, согласно своему положению, выполняет лишь функцию формирования государственной политики и соответствующего регулирования в оборонно-промышленной отрасли. Министерство не имеет полномочий по управлению государственными предприятиями, не относящимися к сфере его управления", - добавили в компании.

"Укроборонпром" обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича с просьбой "обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг реформы оборонно-промышленного комплекса".

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Напомним:

Министерству стратегических отраслей промышленности могут перейти ряд авиапредприятий концерна "Укроборонпром", в частности - "Антонов". Кроме министра, ни один работник пока не имеет необходимого доступа к гостайне, а штат еще набирается.

Экономическая правда