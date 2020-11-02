Транзит газа из РФ через Украину за 10 месяцев достиг 45 миллиардов кубометров

Транзит природного газа из РФ через Украину за 10 месяцев 2020 года достиг 45 млрд кубометров - это на 38,6% (28,3 млрд кубометров) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, прогноз транзита из РФ через ГТС Украины до конца года - 55-56 млрд кубометров.

Напоминаем:

Российский "Газпром" в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить.

Российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре.

В декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года.

При этом, согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.

Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги "Газпром" обязан уплатить более 7 млрд долларов.

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

Экономическая правда