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"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита

Понедельник, 21 сентября 2020, 20:45
 

Российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что "Нафтогаз" получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях и услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору.

"Такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Это первый подобный аукцион.

Напоминаем:

В декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года.

При этом, согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.

Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги "Газпром" обязан уплатить более 7 млрд долларов.

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

Экономическая правда

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Газпром Нафтогаз ГТС транзит

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