"Газпром" в этом году заплатит за 65 миллиардов кубометров, но успеет использовать только 55 – ОГТСУ

Российский "Газпром" в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить.

Об этом в комментарии Oilpoint заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, сейчас мощности ГТС Украины загружены на 40%.

"Мы готовы осуществить дополнительный транзит из РФ в ЕС", - подчеркнул Макогон, комментируя заказ "Газпромом" дополнительных мощностей для транзита.

Макогон добавил, что украинская ГТС могла бы быть более востребованной, если бы другие поставщики газа, кроме "Газпрома", могли получить доступ к экспортным газопроводам в РФ.

"Если говорить о текущем годе, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов", - предположил он.

При этом, согласно транзитному договору, "Газпром" будет обязан оплатить 65 млрд кубов.

Напоминаем:

Российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре.

В декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года.

При этом, согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.

Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги "Газпром" обязан уплатить более 7 млрд долларов.

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).