Транзит газа через Украину упал на 42%

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 80%.

Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

В западном направлении было протранзитовано 32,4 млрд куб. м газа (-36%). В частности, в Польшу - 2,6 млрд куб. м, Словакию - 23,9 млрд куб. м, Венгрию - 5,9 млрд куб. м.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,33 млрд куб. м (-73%). Из них 0,46 млрд куб. м - в Румынию и 1,87 млрд куб. м - в Молдову.

В ОГТСУ отмечают, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Напоминаем:

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенно в конце 2019 сроком на пять лет.

Она предусматривает бронирования Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.