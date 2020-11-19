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Минпромышленности отменило тендер на авто для руководства, а затем объявило новый с другими требованиями

Четверг, 19 ноября 2020, 11:35

16 ноября новосозданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объявило тендер на закупку трех автомобилей ожидаемой стоимостью 2,7 миллиона гривень. Предыдущий тендер стоимостью 3 миллиона на закупку авто Минстратегпром отменило.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на объявление в системе Prozorro.

В объявлении указано, что один легковой автомобиль предназначен для обслуживания государственного секретаря министерства, еще два - заместителей руководителя центрального органа.

Этот тендер имеет несколько меньше требований, чем предыдущий, который был объявлен, в частности, на приобретение авто "для члена Кабинета министров". Например, отсутствуют пожелания по мультифункциональному заднему центральному подлокотника, тонированного стекла, кожаного салона, аудиосистемы JBL.

В этом объявлении также, в отличие от предыдущего, нет требований по цвету авто (указывается "кроме белого"), электрорегулировки руля по высоте и глубине, электрорегулировки положения передних сидений, солнцезащитной шторки заднего стекла с электроприводом.

Ранее в Минстратегпроме объяснили, что они созданы для "заботы государства" за оборонкой.

В то же время, в "Укроборонпроме" заявили о сворачивании реформы ОПК и вмешательстве со стороны Минстратегпрома.

Экономическая правда

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Минпромполитики тендер

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