Новосозданное министерство промышленности объявило закупку автомобилей для руководства
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которому только в сентябре согласовали положение о деятельности, объявило тендер на закупку трех авто ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на объявление в системе Prozorro.
Модели авто не уточняются. Но в объявлении отмечается, что один легковой автомобиль должен быть "для члена Кабинета министров". И еще два для "обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти".
Среди особых требований к авто: черный цвет, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, 2-3 зонный климат-контроль, мультифункциональный руль, мультифункциональный задний центральный подлокотник и прочее.
Кроме автомобилей, Минстратегпром также объявил тендер на закупку персональных компьютеров на сумму свыше 2,4 млн грн.
Ранее StateWatch сообщила, что экономический комитет ВРУ предложил дополнительно выделить Минстратегпрому 5 млрд на развитие промышленности в следующем году.
До того, в Минстратегпроме объяснили, что они созданы для "заботы государства" за оборонкой.
Экономическая правда
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