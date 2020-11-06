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Новосозданное министерство промышленности объявило закупку автомобилей для руководства

Пятница, 6 ноября 2020, 12:10

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которому только в сентябре согласовали положение о деятельности, объявило тендер на закупку трех авто ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на объявление в системе Prozorro.

Модели авто не уточняются. Но в объявлении отмечается, что один легковой автомобиль должен быть "для члена Кабинета министров". И еще два для "обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти".

Среди особых требований к авто: черный цвет, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, 2-3 зонный климат-контроль, мультифункциональный руль, мультифункциональный задний центральный подлокотник и прочее.

Кроме автомобилей, Минстратегпром также объявил тендер на закупку персональных компьютеров на сумму свыше 2,4 млн грн.

Ранее StateWatch сообщила, что экономический комитет ВРУ предложил дополнительно выделить Минстратегпрому 5 млрд на развитие промышленности в следующем году.

До того, в Минстратегпроме объяснили, что они созданы для "заботы государства" за оборонкой.

Экономическая правда

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промышленность

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