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В новом министерстве объяснили, что они созданы для "заботы государства" об "оборонке"

Понедельник, 31 августа 2020, 09:20
 

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности заявляют, что созданы для "заботы" государства за оборонной промышленностью без уточнения, в чем заключается такая забота.

Об этом говорится в письме заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого к министру экономики Игорю Петрашко, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Такое письмо было подготовлено по поручению профильного вице-премьера Олега Урусского к Минстратегпрому совместно с Минэкономики рассмотреть проблемы развития сектора бронетехники в Украине, о которых сообщила отраслевая общественная организация.

В частности результаты проработки проблем в секторе бронетехники изложены в одном предложении в письме в Министерство экономики.

"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности соглашается с тем, что для развития сектора бронетехники оборонной промышленности нашей страны нужна забота государства, для этого и было создано наше министерство", - сообщил Немилостивый Петрашко.

В письме на выполнение поручения не приведены данные, как именно Минстратегпром будет реализовывать "заботу" государства в оборонной отрасли.

Напоминаем:

Уруский пообещал Кабмину полмиллиона рабочих мест в стратегических отраслях без определения таких отраслей и без уточнения, какие именно меры будут осуществлены для создания новых рабочих мест.

22 июля Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

Экономическая правда

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Минпромполитики

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