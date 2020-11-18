Новости 18 ноября: Зеленский включается в ситуацию с кассовыми аппаратами для ФЛП, таможня получила нового руководителя

О кассовых аппаратах для ФЛП. Президент Владимир Зеленский крайне удивлен, что физлица-предприниматели не могут получить четкого разъяснения относительно обязательного введения кассовых аппаратов, поэтому в Офисе президента планируют заняться модерированием ситуации.

Об МВФ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Украине нужно достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества по текущей программе stand-by.

Об увольнении Гетманцева. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

О накопительной пенсии. Правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях работников. Сейчас это коснется лиц моложе 35 лет.

О новом руководителе таможни. Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

О сворачивании реформы ОПК. В "Укроборонпроме" заявили, что обеспокоены свертыванием реформы оборонно-промышленного комплекса Украины и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Эксклюзивы ЭП

Банковскую тайну пересмотрят, должников раскроют: как Рада будет спасать банки от их владельцев и кризисов

Вскоре парламент рассмотрит так называемый банковский законопроект, принятие которого является одним из требований МВФ. Предполагается, что документ сделает банки более устойчивыми и защитит вкладчиков от злоупотреблений владельцев. О чем идет речь? (укр)

Минстратегпром или Министерство из антиутопии Оруэлла: Кому достанется оборонная промышленность Украины

В Украине продолжается реформа оборонно-промышленного комплекса. Создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и трансформация "Укроборонпрома" - это "пан или пропал" для безопасности и обороны Украины в будущем.(укр)