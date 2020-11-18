В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

В Верховной Раде 17 ноября зарегистрировали проект постановления №4393 об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Об этом сообщается на сайте Рады.

При этом, сам текст проекта постановления еще не опубликовали.

Среди авторов проекту постановления - нардепы от "За будущее", "Доверия", "Европейской солидарности".

В то же время в комментарии "НВ" Гетманцев заявил, что такое постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев. По его словам, группа "Доверие" представляет одного из крупных украинских аграриев.

По данным журнала НВ, самой большой агрофирмой Украины является Kernel, ею владеют Андрей Веревский и Виталий Хомутынник.

"На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех - 20%. Мы выступили категорически против. К сожалению, у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал. У нас голосов не хватило, я выступил категорически против", - сказал Гетманцев.

Он, в частности, считает, что Верховная Рада не имеет права предоставлять льготы "одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает в трудное для страны время".

Рада 17 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 3656 о снижении ставки НДС для аграриев, документ готовится ко второму чтению.

Гетманцев также добавил, что проект постановления не соответствует регламенту Рады, потому что его нужно подавать по согласованию с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым или лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Причем постановление может подавать только глава Верховной Рады или комитет - такого постановления ни от комитета, ни от главы ВР не было. Это инициатива отдельных депутатов", - подчеркнул он.

Нардеп заявил, что приветствует любое постановление, с помощью которого депутаты могут влиять на кадровую политику Рады, но "важно, чтобы такая позиция не была связана с принципиальной позицией депутатов относительно непринятия лоббистских законопроектов".

Напомним:

Ранее сообщалось, что "За будущее" и "Батькивщина" будут инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если во вторник Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов.

И Рада таки не приняла этот законопроект.