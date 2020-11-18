Кассовые аппараты для ФЛП: У Зеленского решили частично модерировать ситуацию

Президент Владимир Зеленский крайне удивлен, что физлица-предприниматели не могут получить четкого разъяснения относительно обязательного введения кассовых аппаратов, поэтому в Офисе президента планируют заняться модерированием ситуации, в среду проведут экстренное совещание.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтет интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторах расчетных операций.

Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики", - заявил Подоляк.

По его словам, Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя модерацию этой темы.

"Для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Именно поэтому сегодня (в среду - ред.) он экстренно решил провести соответствующий селектор и получить основательные комментарии от всех заинтересованных сторон", - добавил советник главі ОП.

Подоляк добавил, что модерацией темы занимается руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"На мой взгляд, это единственно возможный формат сегодня, который позволит получить ответы и решения", - сказал советник главы ОП.

Напомним:

Верховная Рада не приняла законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

17 ноября движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрывали митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекту об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП, не охватывать рисковые группы.

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда