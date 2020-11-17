В Федерации работодателей транспорта выступили против повышения тарифов на электроэнергию

Федерация работодателей транспорта заявила, что повышение тарифа на электроэнергию в 309,8 МВт/ч приведет к катастрофическим последствиям для транспортной отрасли.

Об этом сообщает сайт федерации.

В своем обращении к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ФРТУ указывает на потенциальные необоснованные расходы в случае повышения тарифа. Так, они могут составлять 500 миллионов гривен в год.

Федерация отмечает также финансовое состояние транспортных компаний: по сравнению с первым полугодием 2019 года, в 2020 общий объем перевозок уменьшился на 18,2%, объем пассажирских - на 30%. Уровень износа железнодорожного полотна превышает 50%, причалов морпортов достигает 90%.

Повышение тарифа связано в том числе с необходимостью покрытия долгов "Гарантированного покупателя", занимающейся куплей-продажей "зеленой" энергетики.

ФРТУ выступила с рекомендациями по "ликвидации схем неэффективного использования средств" "Гарпока" и предлагает НКРКУ представить для обсуждения новый тариф с учетом предложенных путей.

Напомним:

Из-за долгов за предоставленную электроэнергию значительное количество инвесторов в возобновляемую энергетику подало иски к государственному трейдеру "Гарантированный покупатель" суммой почти 600 миллионов гривен.

Энергоатом заявил о возможных протестах на фоне обязательства продавать электроэнергию по заниженным ценам для сбалансирования дорогой "зеленой" энергетики.

По состоянию на 12 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" должно выплатить 23 миллиарда гривен производителям электроэнергии, еще почти 7 миллиардов - для нужд населения.

Экономическая правда