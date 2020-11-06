Бізнес зібрав позовів до держави на 580 мільйонів через зелений тариф

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Через борги за надану електроенергію значна кількість інвесторів у відновлювальну енергетику подала позови до державного трейдера "Гарантований покупець". Їхня сума становить майже 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання Liga.net.

Загальна сума боргу держави перед "зеленим" бізнесом становить понад 24 мільярди гривень, натомість загальна сума позову - 584 мільйони гривень, тобто 2,4% держборгу.

За оцінками видання станом на кінець жовтня у реєстрі судових рішень налічувалось 50 позовів від 43 компаній. Ця кількість може зрости до 140 компаній-учасників Української асоціації відновлюваної енергії.

Усі позови - до державного трейдера "Гарантований покупець" (ГП), який є єдиним оператором з продажу електроенергії з відновлюваних джерел. Його мета - скуповувати та продавати усю зелену електроенергію.

Справа у тім, що "зелені" тарифи прив’язані до курсу євро та є значно вищими за тарифи електроенергії інших виробників. Різницю в тарифах ГП компенсує перепродажем дешевої атомної й гідроелектроенергії за ринковими цінами та грошовими компенсаціями "Укренерго".

Проте через збільшення обсягів альтернативної електроенергії ГП не може "стягувати" різницю в тарифах через нестачу коштів. За прогнозами Міненерго, цьогоріч зеленої енергетики буде вироблено на 52 мільярди гривень, натомість ГП зможе виплатити лише 33,2 мільярди.

Найбільшу суму позову мають дві компанії Юрія Косюка - 139,7 мільйона гривень. Столичні підприємці Ігор Тинний та Юлія Льовочкіна судяться від 11 компаній одночасно на суму 28 мільйонів гривень.

Як зазначають у Liga.net, найбільші гравці ринку до судів не пішли. У коментарі виданню співробітник ДТЕК ВДЕ (18% ринку "зеленої" енергії") розповів, що основні інвестори не бачать сенсу судитися з ГП, адже "з пустої кишені грошей не візьмеш".

Ринок також очікує виконання меморандуму, підписаного у липні 2020 року. Він передбачає виплату 9 мільярдів боргу інвесторам наприкінці року, а також оплату 100% електроенергії з серпня.

Нагадаємо:

Раніше в "Укренерго" заявили, що зобов'язання компенсувати дефіцит ДП "Гарантований покупець", яке оплачує "зелений" тариф виробникам, спричинило 93% (16,8 мільярда гривень) збитків підприємства за 1 півріччя 2020 року.

Антикризовий енергетичний штаб вважає, що борги можна погасити завдяки випуску ОВДП та траншам з держбюджету.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, яким, зокрема, знизили "зелений" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.