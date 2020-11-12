Борг "Гарантованого покупця" залишається на рівні 30 мільярдів
Держпідприємство "Гарантований покупець" повинно виплатити 23 мільярди гривень виробникам електроенергії, ще майже 7 мільярдів - для потреб населення.
Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.
Станом на 12 листопада "ГП" за 2020 рік виплатило виробникам з поновлюваних джерел 17,8 мільярда гривень, а за електроенергію для потреб населення - 14,7 мільярда.
Борг за електроенергію для потреб населення держпідприємство сплачує "Енергоатомом" і "Укргідроенерго".
Джерелом для покриття боргів "Гарантованого покупця" зазначено НЕК "Укренерго", яка зобов'язана покривати нестачу коштів за рахунок тарифу на передачу електроенергії.
Нагадаємо:
У жовтні борг ДП "Гарантований покупець" становив понад 30 мільярдів гривень.
Економічна правда
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