Борг "Гарантованого покупця" залишається на рівні 30 мільярдів

Держпідприємство "Гарантований покупець" повинно виплатити 23 мільярди гривень виробникам електроенергії, ще майже 7 мільярдів - для потреб населення.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

Станом на 12 листопада "ГП" за 2020 рік виплатило виробникам з поновлюваних джерел 17,8 мільярда гривень, а за електроенергію для потреб населення - 14,7 мільярда.

Борг за електроенергію для потреб населення держпідприємство сплачує "Енергоатомом" і "Укргідроенерго".

Джерелом для покриття боргів "Гарантованого покупця" зазначено НЕК "Укренерго", яка зобов'язана покривати нестачу коштів за рахунок тарифу на передачу електроенергії.

Нагадаємо:

У жовтні борг ДП "Гарантований покупець" становив понад 30 мільярдів гривень.

Економічна правда