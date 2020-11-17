Профильный комитет рекомендовал принять законопроект об отсрочке кассовых аппаратов

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №4313, который предусматривает перенос сроков вступления в силу норм по применению РРО (кассовых аппаратов).

Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект, в частности, предусматривает:

перенос до 1 января 2022 года введение положений относительно обязательного применения РРО субъектамы хозяйствования, которые должны применять РРО с 1 января 2021 года;

перенос до 1 января 2022 года введение положений о РРО субъектами хозяйствования, которые должны применять РРО с 1 апреля 2021 года;

перенос до 1 января 2022 года введение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбек".

"При доработке законопроекта были учтены предложения и замечания народных депутатов, которые поступили в Комитет по либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами-плательщиками единого налога", - говорится в сообщении.

В частности, комитет предложил перенести сроки вступления в силу норм по применению РРО или программных РРО для плательщиков единого налога второй - четвертой групп (ФЛП), кроме тех, которые осуществляют "рисковые" виды деятельности: с 1 апреля 2021 на 1 января 2022 года.

А в случае добровольного установления и начала применения РРО и/или программных РРО плательщиками единого налога второй - четвертой групп, которые не обязаны их применять с 1 января 2021 года, предлагают предоставить право таким плательщикам на получение единовременного денежного пособия из бюджета.

Напомним:

"За будущее" и "Батькивщина" будут инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если во вторник Рада не примет решение об отсрочке кассовых апратив для ФОПов.

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекта об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФОПов, который не будет охватывать рисковые группы.

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда