Налоговый комитет Рады предлагает отсрочить кассовые аппараты для всех ФОПов, кроме рисковых групп

Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекта об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФОПов, который не будет охватывать рисковые группы.

Об этом во время брифинга заявил глава комитета Даниил Гетманцев, передает "Укринформ".

"Мы консультируемся с бизнесом, малым бизнесом в течение года по смягчению. И мы действительно предлагаем некоторые смягчения, которые нам кажутся компромиссными: уменьшить штрафы, освободить от отчетности по электронным РРО, от обязательного применения РРО предпринимателей по критерию площади, то есть если это небольшие магазины ...

Но (неуместно - ред.) говорить об освобождении рисковых групп, которые полностью в тени ... Моя позиция, что мы должны отложить для всех предпринимателей, кроме тех, которые работают в рисковых группах, - это крупные интернет-магазины, ювелирная отрасль, это секонд-хенд, это лекарственные средства, это электроника и некоторые другие. Для всех остальных мы предлагаем отсрочить на год, и в этом есть определенный консенсус ... Это то, что мы на комитете будем обсуждать, и то, что мы уже рекомендовали Верховной Раде к рассмотрению", - рассказал Гетманцев.

На вопрос, есть ли у фракции "Слуга народа" голоса в поддержку этого законопроекта, нардеп ответил, что в случае вынесения на рассмотрение в зале пленарных заседаний "компромиссного варианта" он готов агитировать коллег одобрительно проголосовать.

При этом, Гетманцев подчеркнул, что если речь пойдет о полной отмене фискализации, то он будет агитировать за то, чтобы "такое решение не поддерживать".

Перед этим первый заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк поручила профильному парламентскому комитету подготовить для рассмотрения в зале заседаний законопроект № 4313 об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов.

Напомним:

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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