Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,5 миллиона

По итогам 9-15 ноября 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нациполицией проверили почти 16 тыс транспортных средств и насчитали почти 2,5 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы продолжаем не только повышать эффективность проверок габаритно-весового контроля, но и активно работаем над реформированием всей отрасли. Уже сейчас на завершающей стадии находится внедрение системы Weigh Control System, которая обеспечит автоматический сбор данных с WiM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.

Все это для минимизации человеческого фактора и осуществления современного эффективного ГВК с целью защиты дорог от разрушения", - заявил глава министерства Владислав Криклий.

В разрезе регионов самые большие платы за проезд начислены в Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

В течение 9-15 ноября во сравнению с предыдущей к этой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

В течение января-октября этого года инспекторы "Укртрансбезопасонсти" совместно с Нацполицией проверили более 590 тысяч транспортных средств и начислили почти 111 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда