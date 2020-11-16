Все разделы
Укр / Рус

Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,5 миллиона

Понедельник, 16 ноября 2020, 16:25
 

По итогам 9-15 ноября 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нациполицией проверили почти 16 тыс транспортных средств и насчитали почти 2,5 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы продолжаем не только повышать эффективность проверок габаритно-весового контроля, но и активно работаем над реформированием всей отрасли. Уже сейчас на завершающей стадии находится внедрение системы Weigh Control System, которая обеспечит автоматический сбор данных с WiM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.

Все это для минимизации человеческого фактора и осуществления современного эффективного ГВК с целью защиты дорог от разрушения", - заявил глава министерства Владислав Криклий.

В разрезе регионов самые большие платы за проезд начислены в Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

В течение 9-15 ноября во сравнению с предыдущей к этой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили  более 81 млн грн платы за перегрузки.

В течение января-октября этого года инспекторы "Укртрансбезопасонсти" совместно с Нацполицией проверили более 590 тысяч транспортных средств и начислили почти 111 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто штраф Мининфраструктуры

powered by lun.ua
Материалы по теме
General Motors отзовет более 50 тысяч электромобилей 14 ноября 2020, 18:00
Доступная растаможка авто может увеличить ежегодные поступления в бюджет - исследование 13 ноября 2020, 18:03
Из бумаги в цифру: что дает водителям цифровой рынок автоцивилок 11 ноября 2020, 13:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!