Перегруженные фуры: За 10 месяцев начислили штрафов на 111 миллионов

В течение января-октября этого года инспекторы "Укртрансбезопасонсти" совместно с Нацполицией проверили более 590 тысяч транспортных средств и начислили почти 111 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Усиленный ГВК на украинских дорогах продолжается. По итогам 10 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией начислили почти 111 млн грн платы за перегрузки.

Из них более 11 млн грн - только в октябре. В течение последнего месяца специалисты проверили около 90 тысяч транспортных средств, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с октябрем прошлого года", - отметил глава министерства Владислав Криклий.

В течение последней недели (с 2 по 9 ноября) было проверено более 16 тысяч транспортных средств, составлено 276 актов нарушений габаритно-весовых норм и начислено 2,66 млн грн платы за перегрузки. В разрезе регионов самые большие платы за проезд начислены в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполициею по итогам 5-11 октября проверили почти 19 тысяч транспортных средств и насчитали 2,45 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда