Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасность" за 8 месяцев начислила штрафов на 80 миллионов

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезпекы" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. В течение этого года, только за 8 месяцев работы работники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией начислили более 81 млн грн платы за перегрузки. Из них более 13-ти миллионов - только за август.

Также продолжаем большую работу, направленную на реформирование всей системы и введения автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов "Взвешивание в движении" по всей территории Украины", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий

В течение последней недели (с 31 августа по 6 сентября) было проверено более 27 тысяч транспортных средств, составлено 369 актов нарушения габаритно-весовых норм и начислено около 2,5 млн грн платы за перегрузки. В разрезе регионов наибольшие платы за проезд начислено в Одесской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним:

По итогам 24-30 августа инспекторы "Укртрансбезпекы" проверили еще более 27 000 транспортных средств и насчитали около 3 млн гривен платы за перегрузки.

Экономическая правда