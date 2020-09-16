Штрафы до 51 тысячи: В Раде хотят повысить ответственность за перегруженные фуры

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

Законопроект поддержали 270 народных депутатов, передает "Правительственный портал".

"Мы продолжаем совершенствовать систему габаритно-весового контроля в Украине для обеспечения безопасности наших дорог от преждевременного разрушения грузовиками. Ключевой момент - введение санкций за нарушение габаритно-весовых параметров для всех участников перевозок - как грузоотправителей, так и владельцев или водителей.

Благодарен депутатам за поддержку этого решения в первом чтении и очень рассчитываем на скорейшее его принятие во втором чтении", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Среди новых штрафных санкций, которые внедряются новым законопроектом:

1. Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн;

2. Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки:

до 2% включительно в размере 1700 грн;

от 2% до 5% в размере 5100 грн;

от 5% до 10% в размере 8500 грн (оставлены без изменений);

от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн (оставлены без изменений);

от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн;

более 30% в размере 51 тыс. грн.

3. Штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн.

4. Штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников Укртрансбезопасности по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранения нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач в размере 51 тыс. грн.

Также увеличены штрафные санкции для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3400 грн до 51 тыс. грн.

Кроме этого, законопроект вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним:

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда