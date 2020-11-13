Карантин выходного дня: "Укрпочта" будет работать без изменений

Карантин выходного дня не распространяется на работу отделений "Укрпочты", почтовые офисы в выходные и дальше будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"График отделений Укрпочты остается без изменений - мы, как и аптеки, работаем на выходных.

Понимаем, что многих из вас задели ограничения карантина выходного дня. Но мы работаем именно для того, чтобы даже те, кто закрыты на выходные, могли сохранить свой бизнес, отправляя свои товары через нас. А те, кто не может доехать до торгового центра в будни, могли их безопасно купить онлайн", - написал Смелянский.

"Именно для уменьшения очередей мы запустили работу 250 наиболее загруженных отделений в воскресенье и акцию "Счастливые Часы" для платежей до 13:00. Таким образом мы ждем наших пенсионеров и людей старшего возраста в будни до 13:00, а всех остальных после и в выходные, чтобы вы провели как можно меньше времени в отделении и получили качественную услугу", - добавил он.

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Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда