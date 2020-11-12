В Кабмине признали, что процесс реформы ГАСИ затянулся

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев признал, что процесс реформирования государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, завершение которого планировалось осенью этого года, затянулся.

Об этом он заявил во время рабочей встречи по реформированию государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, которая состоялась 11 ноября.

"Реформа стартовала в марте, когда было принято постановление №218 и №219 о ликвидации ГАСИ и создание ГССМ и ГИГ, а также остановлено действие постановления КМУ №553. Завершение реформы, как отмечал премьер-министр, планировалось осенью этого года.

Но на самом деле процесс затянулся, мы должны признать это. Случилось так в силу ряда обстоятельств, среди которых, в частности, и значительное количество ответственных и участников процесса, несоответствие законодательной базы, огромное сопротивление старой системы, определенные кадровые вопросы", - подчеркнул министр.

"Но мы не остановимся, и теперь Минрегион берет на себя ответственность за назначение и шаги, необходимые для продолжения реформы. Эта работа требует полной координации с Комитетом ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также понимание со всеми сторонами.

События последних двух недель - обыски в ГАСИ и неотложные кадровые изменения, осуществленные правительством, - доказывают срочность нашей общей работы", - добавил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) завершат до конца октября и до этого времени она покажет результаты.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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Экономическая правда