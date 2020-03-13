Кабмин создаст три новых органа вместо ГАСИ: их функционал

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства.

"Сегодня ГАСИ - это структура, которая соединила в себе лицензирование, контроль, надзор разрешения ... Мы приводим структуру отрасли в соответствие с лучшими развитых структур, действующих в мире", - отмечает Шмыгаль.

Правительство создаст три новых органа центральной власти:

Государственную сервисную службу градостроительства - будет выполнять регистрационные функции в строительстве Государственное агентство технического регулирования - агентство, которое по словам премьера, станет локомотивом реформы техрегулирования в Украине относительно параметральной системы, обновления государственных строительных норм, еврокодов. Отмечается, что новая структура заработает "чуть позже". Государственную инспекцию градостроительства - оставит в себе функции надзора и контроля в области.

"При этом разрешительная система, до внесения изменений в законы формально останется, но она будет происходить по чек-листу, при этом разрешение перед началом строительства - это ерунда, которая должна быть отменена, мы к этому движемся", - подчеркивает Шмыгаль.

По словам премьера, единственная контрольная точка, которую будет контролировать государство - введение объекта в эксплуатацию и контроль за соответствием нормам.

"ДАБИ по нашему мнению, и по мнению участников рынка - это коррупционный клещ, который забрал оборотные средства со строительного рынка.Это (создание новых органов - ЭП) - первый шаг, он касается тех моментов, которые можно было урегулировать постановлениями Кабмина.

Следующий наш шаг - это внесение изменений в действующее законодательство и дальше перевод нашей системы в электронный формат полностью", - резюмирует глава правительства.

Напомним:

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

11 марта стало известно, что Кабинет министров назначил новым главой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Юрия Васильченко.

Недавно сообщалось, что новый Кабинет министров на этой неделе начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)

26 февраля тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции находится на финальной стадии.

Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Юнаков также заявил, что экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр".

По словам нардепа, последние пять лет внутри ГАСИ происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых (по информации СМИ, Юрий Горовой был "смотрящим" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане. – ЭП) и Алексея Кудрявцева.

В комментарии ЭП Кудрявцев опроверг приведенную Юнаковым информацию. "Никакой борьбы, ни с какими силами я не имел. Я не боролся, а внедрял порядок в строительной отрасли, так как после работы Кучера/Воробьева/Сергиенко было чем заниматься, моей работе есть реальные подтверждения", - говорится в заявлении Кудрявцева, переданном редакции ЭП.

По словам Юнакова, бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев шантажирует отрасль, имея доступ к цифровому реестру ГАСИ. Сам Кудрявцев эту информацию опровергает.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Экономическая правда