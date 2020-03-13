Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекцию

Слайд из презентации речи президента на заседании правительства

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Об этом он сообщил во время выездного заседания правительства.

"За эти годы чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков. Наибольшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства.

В декабре прошлого года мы начали это разрушать, заработал е-кабинет застройщика ...Но наиболее болезненным остается злоупотребления при строительстве крупных объектов.

...Скажу три слова которые ждал весь честный строительный бизнес: Мы ликвидируем ГАСИ

Процесс получения госуслуг будет прозрачным и удобным, с минимальным влиянием чиновников", - заявил президент.

Напомним:

11 марта стало известно, что Кабинет министров назначил новым главой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Юрия Васильченко.

Недавно сообщалось, что новый Кабинет министров на этой неделе начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)

26 февраля тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции находится на финальной стадии.

Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Юнаков также заявил, что экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр".

По словам нардепа, последние пять лет внутри ГАСИ происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых (по информации СМИ, Юрий Горовой был "смотрящим" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане. – ЭП) и Алексея Кудрявцева.

В комментарии ЭП Кудрявцев опроверг приведенную Юнаковым информацию. "Никакой борьбы, ни с какими силами я не имел. Я не боролся, а внедрял порядок в строительной отрасли, так как после работы Кучера/Воробьева/Сергиенко было чем заниматься, моей работе есть реальные подтверждения", - говорится в заявлении Кудрявцева, переданном редакции ЭП.

По словам Юнакова, бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев шантажирует отрасль, имея доступ к цифровому реестру ГАСИ. Сам Кудрявцев эту информацию опровергает.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?